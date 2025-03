Ben Affleck sobre divórcio de Jennifer Lopez: 'Não existe um único motivo'

Ben Affleck, 52, quebrou o silêncio sobre seu divórcio de Jennifer Lopez, 55.

O que aconteceu

O ator falou sobre o fim do relacionamento e afirmou que não teve um grande motivo para a separação. "Não existe um único motivo ou uma história escandalosa por trás do nosso término. A verdade é que é apenas sobre duas pessoas tentando entender suas vidas e relacionamentos, assim como todo mundo faz", disse em entrevista à GQ US.

O artista ainda comentou sua participação no documentário The Greatest Love Story Never Told (A Maior História de Amor Nunca Contada), que acompanha os bastidores do casamento dele com Jennifer Lopez. "Eu queria que minha presença no documentário fosse sincera e interessante. Jennifer é incrível, e eu queria que as pessoas vissem isso".