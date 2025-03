Cliente atacada por garçom no Pesadelo na Cozinha expõe bastidores da treta

Falei que não tinha carne seca. Você achou que a carne seca vinha com o quê? Com a mandioca? Você tá se fazendo de louca? Você acha que tem algum otário aqui? Então já era, caralh*. Fica suave nessa porr*. Ex-funcionário do Dona Acarajé

Em seguida, o garçom aparece confrontando Jacquin. O rapaz pede passagem para o chef francês, que diz que não vai deixá-lo passar antes de conversar com ele. Porém, o funcionário do restaurante insiste em sair do local de forma incisiva.

Funcionário do Dona Acarajé no 'Pesadelo na Cozinha', da Band Imagem: Reprodução/Band

Em seu TikTok, Letty Torres explicou que participou do programa por meio de uma agência de modelos. "A produção [da Band] entra em contato com as agências e convidam modelos para participar por um dia no Pesadelo da Cozinha, para ser cliente. A gente não tem cachê. E não é figuração, não tem roteiro. É justamente para lotar o restaurante", contou a influenciadora.

A modelo disse que pediu carne seca e não soube antes que não havia o ingrediente. "O cara anotou e foi lá no fundo na cozinha e 'passou' a carne seca e falaram que não tinha lá na cozinha. Não falaram nada para a gente. Quando chegaram na gente o cara falou: 'a gente não tem carne seca mais mandioca, pode ser mandioca com batata?'. Nós que estávamos na mesa entendemos que a carne seca viria separada da mandioca e a mandioca viria com a batata separadamente]", alegou Letty.