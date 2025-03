Bailarino de Anitta rebate críticas por namorar mulher

Lukas Oliveira, 25, bailarino de Anitta há anos, rebateu críticas e questionamentos sobre sua sexualidade após revelar que namora uma mulher.

O que aconteceu

O bailarino usou as redes sociais nesta terça-feira para se declarar à namorada, Daniela Burgarelli. "Você chegou como um furacão na minha vida, me fazendo sorrir e me sentir amado, e eu sou grato por estar ao seu lado nesse dia tão especial! Que venham muitos ainda ao seu lado. Obrigado por ser essa pessoa tão especial! Independente do que falem ou duvidem da nossa história, saiba que a minha felicidade jamais será atrapalhada pela infelicidade de terceiros! Conte comigo sempre. Feliz aniversário amor, te amo", escreveu.

O namoro se tornou público em outubro de 2024, e, na ocasião, o jovem afirmou ser bissexual. "Estou vendo bastante gente vindo aqui não entendendo ou questionando algo sobre a minha vida pessoal diante ao que venho postando. De uma vez só queria falar que nunca me prendi a rótulos e muito menos pessoas. Independente do que falarem, tô nem aí! Ninguém me conhece mesmo. Não é uma dança, um trabalho ou uma roupa que vai definir quem eu sou. Estou apenas sendo feliz como qualquer um".