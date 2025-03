Jogo do Brasil às 21h muda programação da Globo hoje; veja novos horários

Luis Roberto narra a partida do Brasil na Globo. Os comentários do jogo serão de Júnior e Roger Flores. A transmissão começa após a exibição de "Mania de Você".

A seleção brasileira é a terceira colocada nas Eliminatórias. O Brasil vem de uma vitória sobre a Colômbia, por 2 a 1, no Mané Garrincha, em Brasília.

A transmissão do Big Brother Brasil acontecerá após a exibição do jogo na capital argentina. A grade da emissora diz que será às 23h.

O anúncio do eliminado no reality show será feito ao vivo (veja como está a votação na enquete UOL). Aline, Diego Hypolito e Maike estão no décimo paredão.

Por conta das mudanças na programação, "Profissão Repórter" não será exibido. O "Jornal da Globo" tem início previsto para 0h40.