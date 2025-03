Após 'brincadeira' com lança-chamas, Datena detona Scooby e defende Piovani

Datena, 67, comentou sobre o vídeo que voltou a viralizar de Bem correndo de um lança-chamas durante uma brincadeira com João Ricardo Mendes, CEO do site de viagens Hurb, amigo de Pedro Scooby.

O que aconteceu

Durante uma interação do Fofocalizando com o Tá Na Hora, o jornalista foi convidado a comentar sobre o caso. O vídeo foi publicado no Facebook de João Ricardo, ao qual Splash teve acesso, no dia 7 de julho de 2022.

Avaliando se triturava ou não a situação, Datena criticou o fato de Scooby permitir que isso tivesse acontecido. "Brincar com fogo com criança, eu trituro umas 78 mil vezes, porque pode dar ruim né? Uma criança, você brincar com fogo, não é legal. Eu trituraria também".