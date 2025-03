Com ritual hindu, Anitta celebra 1ª das quatro comemorações de aniversário

A cantora iniciou a comemoração dos 32 anos — completos no próximo domingo, dia 30 —, com uma celebração intimista com amigos e presença internacional do "rock star do yoga", o cantor americano Krishna Das.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (25), Anitta celebrou a primeira das quatro festas de aniversário de 32 anos. Ela compartilhou fotos meditando e com chuva de pétalas de rosas ao lado dos amigos.

Ela recebeu uma atração internacional conhecido por seus cânticos sagrados hindus: "Ainda não acredito que tive a honra de ter Krishna Das cantando na minha celebração do aniversário. Eu me sinto tão grata e abençoada".