Aline vai sair? Enquete UOL pega fogo e paredão será decidido no detalhe

O décimo paredão do Big Brother Brasil promete uma definição apertada, segundo a enquete UOL desta tarde. Aline e Maike travam uma disputa acirrada, com cada voto sendo decisivo para a permanência no reality show da Globo.

O que diz a enquete UOL

De acordo com a parcial das 17h40, Maike é o favorito para deixar o programa, acumulando 50,98% dos votos. O vendedor teve um aumento significativo na rejeição ao longo do dia, ultrapassando Aline, que liderava as parciais anteriores.