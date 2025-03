Aline e Renata choram abraçadas após o Sincerão no BBB 25: 'Não foi fácil'

Renata chegou a tirar um objetivo de Aline durante a dinâmica. No quarto com seus aliados, a bailarina comentou. "O mais difícil foi o objeto da Aline. Quando eu peguei, senti que era um microfone. Ela começou a chorar, eu chorei junto", disse.

No fim do Sincerão, um abraço emocionante entre as sisters. "Todo mundo aqui quer ver a família. Eu entendo, pra mim não foi fácil", disse Renata muito emocionada. Aline também estava chorando.