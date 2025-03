Will Poulter, astro da Marvel, revela o que sofreu com TOC: 'Voz na cabeça'

Eu me lembro de ter uma voz na minha cabeça me dizendo que se eu não andasse em certas pedras da calçada a caminho da casa dos meus pais, algo terrível aconteceria com eles. Will Poulter

O artista só entendeu o que eram esses pensamentos após ser diagnosticado. "Quando eu era mais novo, havia só essa voz na minha cabeça, essa figura que eu rotulei como um personagem negativo na minha vida, e só após meu diagnóstico e após descobrir que eu tinha TOC, e olhei para trás e pensei: 'ah, é isso o que era aquilo'", recordou.

A distinção entre fatos e sentimentos é enorme e um dos aspectos mais cruéis do TOC é que [o transtorno] distorce isso totalmente.

O intérprete de Adam Warlock em 'Guardiões da Galáxia 3' agradeceu por ter recebido tratamento quando ainda era jovem. "Eu fui realmente sortudo. Eu tive acesso à terapia no início da adolescência", comentou.

No entanto, antes disso, Poulter se sentia sozinho e com medo da condição. "Até que isso foi diagnosticado e eu recebi a terapia, eu só pensava que eu estava totalmente sozinho com essa condição — ou nem mesmo uma 'condição' naquela época, esse modo de pensar — com esse cérebro defunto. Eu estava tão assustado", contou.

Will também é conhecido por trabalhar em várias produções de sucesso. Algumas delas são: 'O Filho de Rambow' (2007), 'Família do Bagulho' (2013), 'O Regresso' (2015), 'Black Mirror: Bandersnatch' (2018), 'Maze Runner' (2018), 'Mindsommar' (2019) e 'The Bear' (2023-2024).