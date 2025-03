Volta por Cima hoje (24): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (24) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Madalena enfrenta Cacá. Jão se surpreende com a atitude do diretor da viação Estelar. Gigi ameaça Violeta. Chico leva Cacá embora da loja de Madalena. Nando confessa a Miranda que voltou a tomar anabolizantes. Jin vai embora da casa de Doralice, e Tati se entristece. Ruth diz a Marco que quer deixar a casa de Rodolfo. Neuza aceita a proposta de Roxelle. Rodolfo convida Belisa para ficar com ele em seu haras. Madalena alerta Osmar sobre Cacá. Jão organiza uma paralisação com funcionários da viação Estelar e Formosa. Rique implora que Rosana não revele quem é a pessoa com quem ele está se relacionando. Ana Lúcia pede que Madalena perdoe Cacá. Cacá exige que Violeta a trate como um membro da família Castilho.