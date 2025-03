Veja como foi teste do protagonista de 'Adolescência' para o primeiro papel

Owen Cooper, 15, protagonista de "Adolescência", série viral de Netflix, surpreendeu pela atuação na trama, apesar de esse ter sido seu primeiro trabalho como ator.

O que aconteceu

Cooper é novato na atuação e a Netflix divulgou o vídeo de como foi feito o teste de elenco com ele. Nas imagens, Owen aparece interpretando o personagem Jamie na cena em que ele é detido e levado para prestar depoimento na delegacia.

Netflix mesclou cenas do teste com cenas da série. No teste, Owen aparece com visual diferente, com cabelo grande, enquanto na gravação oficial ele está com os fios cortados.