'The White Lotus': cena sexual entre irmãos divide opiniões nas redes

No meio do sexo, Lochlan masturba Saxon. Como estavam bêbados e sob efeito de drogas, eles só lembram o que aconteceu no dia seguinte.

Nas redes sociais, a cena de incesto dividiu opiniões. "Acho perturbador achar o máximo os irmãos se pegando em 'The White Lotus'", disse um telespectador incomodado. "Confesso que fiquei com tesão com a cena dos irmãos em 'The White Lotus'", escreveu outro usuário do X (antigo Twitter).

MEU DEUS!!! Cena de sexo envolvendo dois IRMÃOS em 'The White Lotus' choca a internet.

eu assim com a cena dos irmãos nesse episódio novo de the white lotus pic.twitter.com/pRpkbj52Gq -- MATT (@itsmarcosmatt) March 24, 2025

Mano o que os irmãos fizeram nesse ep de the white lotus... choque completo -- ? (@filipekbfr) March 24, 2025