Sisters dizem que Aline usou Diogo Almeida para ficar no BBB 25

Após Eva opinar que Aline tem complexo de achar que tudo é sobre ela, os jogadores começaram a debochar que a ex-policial militar era a verdadeira dona da casa. "Agora tem que pedir autorização para Aline (...) nós ganhamos um apartamento na liderança, mas ela que ganhou a casa", disparou Renata.

Convicta de que Aline será a eliminada, Vilma disse que Vinícius sairia na sequência e ainda relembrou do relacionamento da baiana com Diogo Almeida. "Os dois usaram estratégia, os dois pensaram, vamos fazer dessa forma, vamos tirar ele [Diogo] do sério, que daí ele vai sair. Mas ela [Aline] também vai sair. Ela, depois ele [Vinícius]."

A estudante de nutricionismo ainda comentou que a ex-policial militar usou o ator para conseguir permanecer no jogo. "Ela levou ele [Diogo] para a piscina, eles ficaram se beijando, na intenção de ela voltar do Paredão. Ela se agarrou com ele ali, para se aparecer e voltar do Paredão como ela voltou, se agarrou nele, entendeu? Aí ela falou assim: 'mas eu dei todo o carinho', que carinho? No dia que ele estava no Paredão você foi arrumar história, mentira para ele", afirmou Vilma.

Renata comentou que se Aline gostasse do Diogo, teria escolhido defender ele. "Eu escolhi me relacionar com ela, o mínimo que eu tenho que fazer é também defender ela, pelo menos, mas não, ela [Aline] levava ele [Diogo] pra Sincerão, tipo assim. Aí, no dia que ela pipocou, ela levou a Gra, aí ela pegou e falou 'eu só pipoquei porque eu não levei você', tipo assim, pra ele".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.