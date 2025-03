BBB 25: Guilherme 'vence' Sincerão e ganha áudio da esposa; veja dinâmica

Um a um, eles deveriam escolher entre tirar a foto, o objeto ou o áudio de algum participante. Se o escolhido estivesse entre os sete, eles tinham direito a falar e o escolhido também possuía uma réplica. Se fosse alguém que ficou na casa, não havia fala.

Ao final da dinâmica, o item que restou foi o áudio para Guilherme, de sua esposa Letícia. Ele foi até a área externa para ouvir a mensagem.

Guilherme chorou bastante ao ouvir o áudio. "Oi amor, que saudade que tô de você. Por aqui tá tudo bem. Tô aqui te acompanhando todos os dias, te acompanhando e me enchendo de orgulho. Estou com você em cada passo enviando toda energia, amor e carinho. Fique forte e continue sendo essa pessoa maravilhosa e incrível que você é. Lembre-se que aqui meu coração bate por você."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas