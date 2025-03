Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 25/3 a 5/4

Violeta diz a Cacá que ela não tem direito a nada de sua família. Madalena discute com Ana Lúcia. Jão conversa com Sidney sobre a paralisação dos funcionários. Tati aconselha Osmar a contar para Violeta que ela não está mais no comando dos negócios. Cida se emociona com o tratamento que Sidney dá a Lucas. Chico alerta Madalena sobre Cacá. Osmar ameaça Cacá. Funcionários da viação Estelar e Formosa aderem à paralisação. Zezito fotografa Marco e Violeta conversando. Jão pede demissão da viação Estelar. Jayme flagra Alberto com Tereza no colo e se enfurece. Gigi conta para Joyce que Sebastian e Yuki terminaram. Gerson questiona Violeta sobre seu encontro com Marco.

Quarta-feira, 26 de março

Violeta mente para Gerson, que finge acreditar na história. Tereza gosta de ver Jayme com ciúmes. Violeta conta para Osmar sobre seu encontro com Marco. Ruth questiona Belisa sobre seus sentimentos por Rodolfo. Osmar revela para Yuki que foi ele quem denunciou Gerson à polícia. Sebastian sente falta de Joyce. Edson se alegra ao saber que Jão pediu demissão da viação Estelar. Tati repara no envolvimento entre Alberto e Doralice, e comenta com Madalena. Gigi e Bernardo jantam juntos. Sebastian vai à casa de Joyce. Edson convida Jão a voltar para Formosa. Gerson expulsa Marco, Ruth e Gigi de sua casa.

Quinta-feira, 27 de março

Ruth e Gigi não deixam Marco enfrentar Gerson. Sebastian e Joyce ficam juntos. Bernardo confessa a Silvia e Yuki que está gostando de Gigi. Madalena e Tati questionam Doralice sobre Alberto. Rodolfo decide sair de casa, e Gerson se preocupa. Tati reclama de não conseguir falar com Jin. Rosana reclama ao saber que Jão voltará para a Formosa. Tereza se irrita ao ver Jayme sem camisa na casa de Joyce. Violeta e Osmar decidem ajudar Marco. Belisa aconselha Sebastian sobre Joyce. Doralice e Alberto se aproximam. Gigi surpreende Belisa. Jão faz um pedido a Madalena.

Sexta-feira, 28 de março