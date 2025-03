Repórter do SBT no RN vira 'meme nacional' com lagartixa: 'Não tenho medo'

Durante o "Tá Na Hora" (TV Ponta Negra/SBT) do Rio Grande do Norte, uma lagartixa subiu no corpo da repórter Juliana Lobo ao vivo.

O que aconteceu

Juliana Lobo cobria uma reportagem quando foi interrompida pelo pequeno réptil: "Meu Deus, no ao vivo acontece de tudo, viu?! Caiu uma lagartixa nas minhas costas, uma víbora". Víbora é como a lagartixa também é popularmente conhecida em algumas regiões do Nordeste.

Vídeo foi compartilhado pela TV Ponta Grossa, afiliada do SBT no Rio Grande do Norte, no último sábado (22): "Não sei de onde ela veio, acho que são dos fios da rede elétrica ou telefonia. Não sei. Enfim, já saiu, já tirei ela", falou Juliana ao vivo.