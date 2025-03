Processado por agressão sexual, Diddy tem 5 acusações contra ele rejeitadas

Uma das acusações de dano ao "negócio ou propriedade" foi rejeitada por não ter um argumento considerado viável. O juiz afirmou que "não deveria ser necessário vasculhar uma queixa de 402 parágrafos para inventar novos argumentos em nome de Jones".

O juiz também rejeitou alegações de inflição negligente e intencional de sofrimento emocional; alegações de quebra de contrato; e a alegação da Lei de Proteção às Vítimas de Tráfico e Violência (TVPA) contra a Combs Global. Vale salientar que as acusações de tráfico, agressão sexual e responsabilidade contra Diddy foram mantidas.

Desta forma, o processo contra o rapper seguirá, mas em um formato enxuto. Para o advogado de Jones, isso não deixou de ser uma forma de vencer. "Uma vitória é uma vitória. O tempo de jogo acabou. Agora, é hora da descoberta", afirmou Blackburn.

Sobre a conduta do advogado Tyrone Blackburn, o juiz emitiu um aviso severo em oposição à queixa repleta de "insultos irrelevantes, declarações falsas e exageros". Ele ainda afirmou que os autos "estão repletos de declarações imprecisas de direito, acusações conclusivas e ataques ad hominem inapropriados ao advogado adversário".

Rodney "Lil Rod" Jones foi o responsável por produzir o álbum "The Love Album: Off the Grid", lançado em setembro de 2023 e indicado ao Grammy. Em seu processo, o ex-produtor afirma que Diddy adquiriu, usou e distribuiu ecstasy, cocaína e outras drogas ilícitas; exibiu armas de fogo ilegais; e adulterou bebidas alcoólicas fornecidas a menores e profissionais do sexo em suas várias casas, entre outras alegações.