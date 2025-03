'Não me incomoda': como namorada reagiu ao encontro de Belo com Gracyanne?

Atual namorada de Belo, a influenciadora Rayane Figliuzzi, 27, diz não ter se incomodado com o reencontro entre o cantor e a ex-esposa, Gracyanne Barbosa, no Domingão com Huck (Globo) no final de semana.

O que aconteceu

Splash apurou que influenciadora estaria tranquila com o reencontro televisivo de Belo e Gracyanne após a musa fitness deixar o BBB 25. Rayane passou o domingo acompanhada por amigas em casa e longe do celular, enquanto a Globo exibia o reencontro.

A influenciadora disse a pessoas próximas que entende e respeita a história que os dois viveram juntos. Ela sabe que foi uma relação longa, com momentos importantes para dois e, por isso, é natural que ainda exista carinho e respeito mútuo, afirma a assessora Taty Guimarães.