Mesmo após imunizar Eva, Delma cogita ser chamada no Sincerão: 'À vontade'

Mesmo assim, Delma garantiu que o fato de ter imunizado a bailarina pode não ter influenciado em nada. "Eu vou falar: Meu bem, eu fiz o que meu coração mandou. Pra não ficar água no meu coração, eu quis tirar isso. Mas sinta-se à vontade pra fazer o que quiser no seu jogo aqui, estou aqui pra ser votada também. Eu tirei minha mágoa. Um tapa sem mão".

Caso isso aconteça, Aline afirmou: "Diz mais sobre ela do que sobre a senhora".

