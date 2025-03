Marina Sena sensualiza e rebola em clipe para divulgar novo álbum; veja

Marina Sena tem investido pesado na divulgação do disco. A equipe da artista reuniu fãs para a montagem de um quebra-cabeças com peças irregulares, que forma a capa do álbum.

Vale destacar que a cantora já divulgou o primeiro single do "Coisas Estranhas". A canção "Numa Ilha" foi divulgada em dezembro passado.