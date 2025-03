'Mania de Você': 4 personagens vivem grandes emoções na última semana

Mariana Santos e Igor Cosso são Fátima e Gael em Mania de Você Imagem: Reprodução/Globo

Hugo (Danilo Ghangreia) dá surra em Robson ao descobrir que ele é responsável pela falsificação de seu exame. O marido de Diana descobre em um telefonema para o laboratório que foi o ex de Fátima quem falsificou os documentos e se vinga dele com uma surra. Após saber que não tem problema de saúde, Hugo tem a vida renovada ao lado de sua família.

Hugo e Robson em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Dhu (Ivy Souza) aceita o convite de Luma (Agatha Moreira) para ser a chef do restaurante. A mudança de vida vem em uma ótima hora para a personagem, uma vez que ela passou a novela toda lutando por um lugar ao sol e provou ter muito talento na cozinha. Além de ser reconhecida no trabalho, termina a novela ao lado de Wagner, que trata a namorada com respeito, diferente do ex-marido.

Ivy Souza interpreta Dhu em 'Mania de Você' Imagem: Lucas Teixeira/Globo

Berta decide dar um passo à frente em seu relacionamento com Sirlei (David Junior). Nos últimos capítulos, a ricaça recebe Evelyn (Gi Fernandes) e Henriquinho em sua casa, firmando uma boa relação com a mãe do filho de Tomás (Paulo Mendes). Além disso, ela deve se casar com o ex-motorista após ser ajudada por Leidi (Thalita Carauta) em sua vingança contra Ísis (Mariana Ximenes).