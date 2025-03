Mais um? Influenciadora que diz ter ficado com Neymar mostra 1ª ultrassom

Na sequência, ela mostra as imagens do exame, que aponta seis semanas de gestação. Nayara Macedo e Neymar teriam ficado juntos no dia 10 de março.

A influenciadora afirma ter recebido R$ 20 mil para manter relações sexuais com Neymar e amigos do jogador em uma festa privada em uma chácara no interior de São Paulo. Em nota, a assessoria do atacante negou que ele tenha participado do encontro, mas admitiu que o helicóptero dele "pode ter sido visto" no local porque ele "costuma emprestar" a aeronave para amigos e familiares.