'Limites ultrapassados': Millie Bobby Brown quer o uso de IA com restrições

Millie Bobby Brown, 21, é um rosto muito conhecido entre os assinantes da Netflix. A atriz, famosa pela Eleven de "Stranger Things", estrelou outras grandes produções da plataforma, como "Donzela" e "Enola Holmes", mas agora ela chega a um patamar superior ao protagonizar, ao lado de Chris Pratt, o filme mais caro do streaming até então: "The Electric State", que custou aos cofres da empresa US$ 320 milhões, cerca de R$ 1,8 bilhão.

O longa se passa em uma realidade alternativa e retrofuturista da década de 1990, na qual robôs conscientes vivem em guerra contra os humanos. A história acompanha Michelle (Millie Bobby Brown), uma adolescente órfã que, um dia, recebe a visita de Cosmo, um robô meigo e misterioso que acredita estar sendo controlado por Christopher, seu irmão mais novo, considerado morto.

"The Electric State" chega em um momento de muita discussão sobre o uso de inteligência artificial no dia a dia — e, claro, também na indústria cinematográfica. Um exemplo foi a greve dos roteiristas e atores de 2023, que pedia a regulamentação de ferramentas tecnológicas em produções audiovisuais.