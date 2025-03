Lima Duarte comemora aniversário de 95 anos ao lado de netos e bisnetos

Lima Duarte celebrou seu aniversário de 95 anos ao lado dos netos e bisnetos.

O que aconteceu

No último domingo (23), Lima Duarte comemorou seus 95 anos. A celebração foi antecipada já que o aniversário do ator é apenas no próximo sábado (29).

A festa foi realizada no sítio do artista, localizado em Itaituba, no interior de São Paulo. Lima comemorou ao lado de seus netos e bisnetos.