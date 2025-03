Lígia questiona virgindade de vilã ardilosa em 'Garota do Momento'

No capítulo de terça-feira (25), da novela "Garota do Momento" (Globo), Lígia (Palomma Duarte) questiona a virgindade de Bia (Maisa).

O que vai acontecer

Após ficar sabendo que a vilã está afirmando que perdeu a virgindade com Beto (Pedro Novaes), a cantora sai em defesa do filho. "Sei da sua inocência e acredito que você não fez nada com a Bia", diz ela para o jovem. "Você acreditar em mim não vai mudar nada. Me enredaram numa teia e não sei como escapar", responde ele.