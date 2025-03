Jojo Todynho relata desafios após perder 80 kg: 'Estava explodindo'

A influenciadora apontou que, aquele que quer transformar sua vida, não dá desculpas. "Se você for botar na ponta do lápis quanto a cerveja tu bebe no final de semana. Carnaval, todo mundo estava no bloco, todo mundo estava na avenida, todo mundo parcelou, você não pode parcelar para cuidar da tua vida, para fazer um curso? Não vem com desculpa barata, não, que quem quer mudar, muda. Quem quer transformar sua realidade, transforma a sua realidade. Quer explodir? Explode, enche o rabo de hambúrguer, bebe muito, vai lá e faz".

A artista ainda contou que tem enfrentado alguns desafios após a cirurgia. "Não fica querendo depositar nos outros, falar que é 'mole, é sorte, porque fez cirurgia, fez isso, fez aquilo'. Não é fácil não. A cirurgia mexe com a gente de várias maneiras. Eu sou bariátrica e não posso comer tudo que eu quero. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Entendeu? Tudo eu quero, mas nem tudo eu posso".