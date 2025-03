Giovanna Ewbank desabafa sobre deepfake com seu rosto: 'É assustador'

Muitos materiais deepfake são criados a partir de programas de código aberto — de livre uso por qualquer pessoa — voltados ao aprendizado de máquina. O programador fornece centenas de fotos e vídeos das pessoas envolvidas que são automaticamente processados em rede. Desse modo, o computador aprende como é determinado rosto, como ele se mexe e como ele reage a luz e à sombra.

O software precisa aprender essas características do rosto do vídeo original e do rosto que deseja ser implantado, pois só assim o programa pode encontrar um ponto comum entre as duas faces. Feito isso, o sistema realiza uma espécie de truque em que a imagem do rosto da pessoa B é colocada no corpo da pessoa A.

Como reconhecer deepfakes?

Algumas dicas ajudam a reconhecer se o vídeo que você está assistindo possui manipulação deepfake ou não: