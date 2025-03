Gérard Depardieu começa a ser julgado por acusações de agressão e estupro

Depardieu foi examinado por um especialista médico nomeado pelo tribunal, que garantiu que ele está apto para comparecer ao julgamento. Ainda segundo Assous, a presença do ator deve ser limitada a seis horas por dia, com pausas "sempre que ele precisar".

As acusações feitas teriam acontecido durante as filmagens de "Les Volets Verts". O advogado de Gérard diz que o ator "nega todas as acusações em sua totalidade".

Uma figurinista de 54 anos e uma assistente de direção de 34 alegam ter sido vítimas de violência sexual. Presente no filme, a atriz Anouk Grinberg declarou apoio às duas mulheres, revelando à AFP que Depardieu constantemente fazia "comentários obscenos". "Quando produtores de cinema contratam Depardieu para um filme, eles sabem que estão contratando um abusador", ainda disse.

A figurinista afirmou ao site francês Mediapart que Gérard Depardieu a assediou e agrediu sexualmente, além de tecer insultos sexistas. Ela relatou que ele se gabava de "dar orgasmos às mulheres sem tocá-las" e que, uma hora depois, o ator a "agarrou brutalmente".

A vítima ainda relatou o momento em que foi agredida sexualmente pelo ator, que imobilizou suas perdas ao redor dela, antes de apalpar sua cintura, subindo até os seios. A figurinista ainda relembrou o comentário obsceno feito por Depardieu: "Venha e toque meu grande guarda-sol. Vou enfiá-lo na sua b*ceta", disse ela.

A mulher afirma que após o abuso foi arrastada pelos guarda-costas do ator, enquanto este gritava: "Nos veremos de novo, minha querida".