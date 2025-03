Globo não liberou usar Bem, Amigos, diz Galvão: 'Galvão e Amigos é melhor'

Denis Gavazzi, diretor de Esportes do Grupo Bandeirantes, não esconde a satisfação em poder contar com Galvão Bueno e seus companheiros como reforço para o esporte do canal. "É maravilhoso tê-lo em nosso elenco. Um profissional com mais de meio século de carreira que, ao lado de Luciano do Valle, é a voz mais inconfundível da televisão brasileira. Um apresentador que emociona a nação há tanto tempo e que é ídolo de várias gerações. A emissora tem o esporte em seu DNA e esse retorno para a casa que o lançou em 1977 vai ficar registrado na história".

Estreia do Galvão e Amigos será no dia 31 de março, ao vivo a partir das 22h30 (de Brasília), na Band. "Eu tenho nas redes sociais alguns milhões de seguidores, mas meu mundo está aqui na TV. Nesses dois anos [na internet] serviu para me mostrar que meu mundo está aqui."

Galvão Bueno está de volta ao grupo Bandeirantes após 44 anos Imagem: Thiago Duran/BrazilNews

"Me faz falta gritar um golzinho"

Além de apresentar o Galvão e Amigos, Galvão Bueno irá fazer participações especiais em programas da Band. Ele, por exemplo, irá dar seus pitacos sobre Fórmula 1 no Jornal da Band e não descarta voltar a narrar caso a emissora traga algo grande.