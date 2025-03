'Fizeram isso comigo': como Assunção fica paraplégico em 'História de Amor'

Assunção fica paraplégico na novela "História de Amor", atualmente exibida no Edição Especial, nas tardes da Globo.

O que acontece

Assunção terá uma séria discussão com Helena (Regina Duarte). As cenas tensas acontecem quando o apresentador de TV decide comprar o apartamento em que a ex-mulher vive com o intuito de colocá-lo no nome de Joyce (Carla Marins). A protagonista discorda da decisão do ex-marido.