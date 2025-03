Porchat idealiza premiação do humor: 'Comediante quase nunca ganha prêmio'

Porchat diz que "adoraria" poder fazer o prêmio em mais capitais, mas, para isso, é necessário fomentar o teatro. "A gente faz Rio e São Paulo porque há uma média de 50, 60 peças por ano acontecendo nessas cidades e, por isso, é possível. Se você tem só cinco peças estreando em uma capital, não tem tanto repertório", diz.

A premiação conta ainda com homenagens a grandes humoristas. Neste ano, os nomes são Saulo Laranjeira, em São Paulo, e Renato Aragão, no Rio. "O Renato com 90 anos, acho que é um nome incrível, um cara que já fez circo, que já rodou tanto. E o Saulo que faz tanto pelo teatro lá em Minas, que revelou tantos nomes, que sempre teve programas para reverenciar àqueles que aí estão e aqueles que estão chegando", diz Porchat.

É muito bom poder homenagear as pessoas em vida para elas saberem que seus pares as respeitam e as aplaudem.

Fábio Porchat

O apresentador, que consagrou o programa Que História É Essa, Porchat? e que segue no stand-up, diz que não tem segredo para não "perder a graça". "É estar o tempo todo assistindo, vendo coisas, lendo, entendendo o que está sendo feito e quando for criar, criar alguma coisa que queira dizer algo realmente. Olhar para o que o público já está cansado, o que o público ainda não viu e tentar criar alguma coisa que, claro, seja engraçado principalmente, porque essa é a primeira função do humor, mas que consiga dar um passo além".

Ele acaba de "fazer as pazes" com a Gkay, com quem se desentendeu publicamente em dezembro de 2022. Na época, a influenciadora não gostou de uma piada feita pelo humorista. Questionado sobre o "limite do humor", ele demonstra o cansaço com o assunto. "Socorro, essa pergunta, acho que é o meu limite", diz rindo.

É uma pergunta completamente infundada, porque não existe o limite do drama, o limite da ficção científica, o limite da poesia. O limite para tudo é a constituição brasileira, e ponto. Criou-se esse folclore do limite do humor. Não há limite para nada, o limite é a lei. Se a lei diz que pode, pode".