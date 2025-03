Ex-galã de 'Malhação' fala seis línguas e exibe rotina como diplomata

Além disso, Gabriel falou da preparação para ser aprovado no concurso público de 2024 para diplomata no Palácio Itamaraty, em Brasília. O salário inicial é de R$ 20,9 mil. "Fui aprovado num tempo muito mais breve do que eu imaginava que seria. Eu estava me preparando para ficar cinco anos estudando. E cinco anos estudando, obviamente, eu não estava abrindo mão de tudo que eu já tinha construído em termos de carreira, de trajetória profissional e até mesmo acadêmica", disse ele, em entrevista ao canal do Nabuco CACD, no YouTube.

Imagem: Reprodução/Instagram