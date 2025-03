Dantinhas: BBB 25 dá mau exemplo para as próximas edições do programa

O Paredão desta semana está movimentando as torcidas do BBB 25. Aline, Maike e Diego Hypolito disputam suas permanências no jogo, e as redes sociais estão sendo pautadas por mutirões dos fãs. Este foi um dos temas do Central Splash desta segunda-feira (24).

Dieguinho e Dantinhas defendem que, apesar da forte torcida das bailarinas (Eva e Renata), Aline deveria se manter no jogo. Eles defendem que a baiana é a única que tem cumprido os conselhos de Tadeu Schmidt de movimentar o programa.

Os colunistas do UOL defendem, inclusive, que o fim da participação dela no game manda um recado complicado para as próximas edições.