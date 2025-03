Chico: Aline ou Maike eliminados? Tanto faz, ninguém liga para o BBB 25

Ela é, talvez, hoje, a figura mais polarizadora das redes sociais. Existe uma organização da torcida das bailarinas muito forte de criar um clima indigesto a respeito da Aline também (...) A gente está naquela fase das torcidas que é toxicidade pura.

Chico Barney

Apesar disso, Chico acredita que essa edição não tem força o suficiente para comover quem assiste de casa.

Vamos ser sinceros. Esse programa está bom? O elenco do BBB 25, no geral, é legal? Aline está fazendo um grande mousse? As Renatinhas estão brilhando? Então, e daí quem sai ou quem fica? E daí a terça-feira a noite?

Chico Barney

