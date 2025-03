BBB 25: Aline, Diego Hypolito e Maike estão no 10º Paredão

O décimo Paredão do BBB 25 (Globo) começou a ser formado no sábado, quando João Gabriel venceu a Prova do Anjo e Vinícius colocou dois brothers na berlinda após atender o Big Fone. Agora, Aline, Diego Hypolito e Maike disputam a preferência popular. Quem você quer eliminar do programa?

BBB 25 - Enquete UOL - Quem você quer eliminar no décimo Paredão? Aline Fábio Rocha/Globo Diego Hypolito Globo/ Fábio Rocha Maike Globo/Fábio Rocha A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo