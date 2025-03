Autora da Globo revela 'relatos potentes' de mulheres com câncer após filme

O filme "Câncer com Ascendente em Virgem" estreia comercialmente na próxima quinta-feira (27), mas já ganhou exibições especiais prévias. Elas são seguidas de depoimentos comoventes de mulheres que superaram ou lutam contra o câncer, conta a diretora Rosane Svartman

O que aconteceu

Diretora se emocionou ao ouvir depoimentos e falar sobre os relatos que tem recebido após exibição para artistas da Globo, na sexta-feira (21), no Rio de Janeiro. Svartman também se prepara para estrear como autora "Dona de Mim", próxima novela das 7 da emissora.