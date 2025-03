Atitude de Xuxa em 1989 fez com que Globo alterasse todos os contratos

Funcionária da Globo, em 1989, Xuxa Meneghel, 61, foi convidada para o programa de Hebe Camargo (SBT).

O que aconteceu

Durante o programa especial de Patricia Abravanel, a artista relembrou uma passagem pela emissora de Silvio Santos, que rendeu grandes consequências. Na época, a apresentadora era responsável pelo Xou da Xuxa, mas mesmo assim foi uma das convidadas no programa da emissora concorrente.

Após sua participação, Xuxa diz que causou grandes mudanças na Globo. "Depois que fiz o programa da Hebe, no outro dia, quando voltei para o Rio, Boni me chamou e falou 'ontem a gente perdeu no Ibope à noite com duas loiras, e uma delas era minha'", relembrou durante o Programa Silvio Santos.