'Soldado de Bolsonaro' e amigo de Zambelli, Netinho tentou vida na política

Netinho disse que até tentou fazer um show sem receber cachê próprio em 2024: "No ano passado, por causa de muitos pedidos de fãs de Salvador, fui a Saltur e ofereci uma puxada de trio, sem bloco (...). Ofereci meu show sem cachê para mim, apenas para banda e equipe. Seria um presente meu para Salvador. Infelizmente, as datas que eu tinha não se encaixaram com as possibilidades deles", escreveu.

Nos comentários, Netinho esclareceu o teor da publicação. "Vejam bem: essa minha mensagem é puramente alegre e positiva. É uma mensagem de um homem lúcido que sabe que tomou as decisões certas na vida. Os perrengues vividos foram pra mim ESCOLA E APRENDIZADO que me serviram para afastar da minha vida as coisas e as pessoas que são puramente negativas. De nada reclamei, nada pedi, nada critiquei, apenas INFORMEI a vocês um fato da minha vida. Só isso, ok? Obrigado!".