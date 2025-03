Andressa Urach diz que youtuber é melhor que Cristiano Ronaldo na cama

Em entrevista no Ticaracaticast, a atriz de conteúdos adultos Andressa Urach falou sobre sua ficada com o youtuber Fernando Gil, que também fez parte da transmissão, afirmando que o influenciador era melhor que Cristiano Ronaldo na cama.

O que aconteceu

Andressa afirma ter tido um affair com o jogador português em 2012. A apresentadora diz que ficou com Cristiano Ronaldo até 2013, mas, de acordo com ela durante essa entrevista, Fernando Gil foi melhor que o craque no quarto.