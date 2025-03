Ana Paula Siebert nega acusações de Photoshop: ‘Tecido da cadeira’

Os internautas também acusaram a edição de deixar "seu abdômen com dois umbigos". Na penúltima foto do carrossel, a influenciadora aparece deitada de lado, encarando a câmera, mas, os fãs dela ficaram de olho no formato de seu abdômen trincado, que dá a ilusão de dois umbigos.

Você é maravilhosa demais e o tecido da cadeira, tudo bem, mas, deixaram seu abdômen com dois umbigos.

Internauta nos comentários de Ana Paula.

A influenciadora está de férias em Trancoso, na Bahia. Aproveitando o calor, Ana Paula Siebert está curtindo uns dias na Bahia, postando várias fotos e vídeos de sua viagem nas redes sociais.