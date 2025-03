Aline vai ser eliminada no BBB? 'Público está com ranço', diz Saryne

Aline está no Paredão desta semana, e corre risco de deixar a casa segundo as parciais da enquete do UOL. Ela disputa voto a voto sua permanência no jogo contra Maike. Este foi um dos temas do Central Splash.

Para Bárbara Saryne, a decisão de Delma em salvar ela da formação do Paredão por conta do Poder Curinga pode ter ajudado Aline. A colunista do UOL acredita que o público pode se engajar menos nos votos justamente por ser uma formação pouco chamativa, considerando que Maike tem sido tido como "mala e planta" no programa.