Aline vai ficar? Nova parcial da enquete UOL tem troca de posições

O décimo paredão montado ontem no Big Brother Brasil deve ter a definição do eliminado com uma margem apertada. Aline, Diego Hypolito e Maike disputam a preferência do público para continuar no reality show.

O que diz a enquete UOL

Os números da enquete UOL mostram uma disputa acirrada nas últimas horas entre Aline e Maike. No início do dia, a ex-policial apareceu à frente para uma eventual eliminação, na sequência foi a vez do vendedor liderar a votação para deixar o jogo.

Na parcial feita às 12h40 de hoje, Aline voltou a ficar na berlinda. Ela seria a participante eliminada com 51,59% dos votos.