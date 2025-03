Aline cria confusão para 'ser vista', avaliam brothers: 'Marcar edição'

Maike afirmou que o público pode não gostar da postura da adversária. "Mal ela sabe que nem todo mundo [público] gosta disso", disse.

Acho que na cabeça dela [Aline] o que funciona lá fora, realmente, pra você ser vista, é você criar confusão mesmo. Acho que, tipo assim, pra marcar uma edição, talvez. Criar casal… Eva

Renata disse que esse é "o jeito" da sister. "O sonho dela era que a Gracyanne brigasse mais com ela", concordou Maike.

