Alcione diz em show que se casaria com o ministro Alexandre de Moraes

Alcione aproveitou pausa em show realizado em São Paulo para fazer uma declaração inusitada sobre o ministro Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

No último sábado (22), Alcione fez uma apresentação no Espaço Unimed em São Paulo, quando se declarou ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

A cantora disse que se casaria com ele, se fosse possível: "Adoro nosso ministro Alexandre de Moraes. Sempre falei com a minha irmã que se eu conhecesse ele há mais tempo, eu tinha casado com ele. Eu sou fã do ministro", declarou.