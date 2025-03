Piovani se diz 'estarrecida' com CEO correndo atrás de Dom com lança-chamas

Há 3 anos, o surfista Pedro Scooby foi fazer uma visita a João Ricardo Mendes, CEO do site de viagens Hurb, acompanhado do filho Dom, hoje com 12 anos. Na ocasião, o empresário saiu correndo atrás do garoto com um lança-chamas recreativo.



Splash teve acesso ao vídeo da "brincadeira", postado por Mendes no Facebook em 7 de julho de 2022. Nele, Dom aparece com uma máscara de um Stormtrooper, personagem de Star Wars, correndo por uma sala de estar, enquanto o empresário o segue com o lança-chamas na mão, acionando o fogo algumas vezes. Em uma delas, Mendes se posiciona próximo ao sofá da casa, enquanto Dom está atrás dele.

O aparelho usado é semelhante ao lançado em 2018 pela Boring Company, de Elon Musk, vendido a US$ 500. O site do produto tem poucas informações, mas, em fóruns online, clientes relatam que o fogo tem alcance de cerca de meio metro."@Domzuko corre playboy. @fprincipefe fala pra ele. @pedroscooby", escreveu ele na legenda do post.

Splash procurou Scooby para comentar a situação. "Olha que eu postei na época e ninguém falou nada, mas, olhando hoje, é uma brincadeira que não permitiria mais", declarou o surfista.



Já Luana Piovani, também procurada por Splash, se disse "estarrecida" com a situação em que viu o filho mais velho. "Estou estarrecida, tremendo. Nem todo homem, mas sempre um homem. Vídeo antigo, mas estará atravessado no meu peito e memória para sempre."