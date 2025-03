Ex-Globo, Vannessa Gerbelli diz por que não quis posar nua: 'Fase cruel'

Fora da Globo desde o trabalho na novela Novo Mundo (2017), Vannessa Gerbelli, 51, revelou ter recebido ofertas para posar nua após as atuações em Mulheres Apaixonadas (2003) e Da Cor do Pecado (2004), mas optou em rejeitar as investidas.

O que aconteceu

Artista não aceitou se expor por não concordar com a objetificação do corpo da mulher. Ela recebeu um total de duas propostas para ensaio nu e decidiu preservar sua intimidade.