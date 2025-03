Parte de disputa judicial, castelo de José Rico está abandonado; veja fotos

Os filhos de José Rico, Sami e Sara, receberam reportagem do Fantástico na mansão do pai Imagem: Reprodução/Globoplay/TV Globo

Interior do castelo de José Rico Imagem: Reprodução/Globoplay/TV Globo

Castelo foi saqueado após morte do cantor: "Caixas de som, discos, roupas. Muitas roupas. Joias. Levaram tudo. Conseguiram quebrar o coração da gente", falou a viúva Berenice Martins.

Sami diz que não está contente como estado da mansão: "Não é nada legal o castelo na situação que está, a gente não está feliz. Se dependesse só da gente para manter do jeito que tava, manteríamos tranquilamente".

Apesar da disputa judicial com os meio-irmãos, Sami mantém as chaves do castelo em mãos e tem vontade de gravar um DVD em homenagem ao pai. Nomes como Xanddy Avião, Mari Fernandes, Ana Castela, Zezé di Camargo já teriam topado o desafio do show em Americana (SP), município vizinho ao do castelo.