Netinho é diagnosticado com câncer após quase um mês internado

Netinho, 58, foi diagnosticado com câncer no sistema linfático, segundo nota divulgada pelo Hospital Aliança, em Salvador, no site oficial do artista na manhã de hoje.

O que aconteceu

Segundo o boletim médico, Netinho está em acompanhamento onco-hematológico, sob a coordenação da médica Glória Bonfim. O cantor recebeu alta na sexta (21) e segue em tratamento com suporte médico especializado."