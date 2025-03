Musa do OnlyFans que estava sumida é achada com pernas e colunas quebradas

A musa do OnlyFans Maria Kovalchuk, 20, natural da Ucrânia, foi encontrada gravemente ferida em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, após passar vários dias desaparecida.

O que aconteceu

Kovalchuk foi encontrada à beira de uma estrada em Dubai na última quarta-feira (19). Ela estava desaparecida desde o dia 9 de março, quando seus familiares acionaram as autoridades. As informações são da revista US Weekly.

Ucraniana foi localizada com fraturas nas pernas e na coluna. Ela foi hospitalizada e submetida a pelo menos três cirurgias, mas o estado de saúde ainda é considerado delicado, conforme a mãe da jovem relatou à imprensa internacional.