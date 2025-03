Luma de Oliveira posa de biquíni e fala 'prós e contras' de envelhecer

Luma de Oliveira, 60, fez uma reflexão em seu Instagram sobre os prós e contras do envelhecimento.

O que aconteceu

Ex-modelo, que virou símbolo de beleza nos anos 80, usou uma foto de um dia de praia, posando de biquíni vermelho dentro do mar, para dar suas opiniões sobre o assunto. "Envelhecer é o que acontece com a gente quando dá tudo certo. No meu caso, eu dispensaria os quilos a mais e recobraria a paciência", escreveu Luma nos stories, na tarde de hoje.

Ela já mostrou outras vezes o incômodo com algumas mudanças no corpo. No final do ano passado, a ex-modelo posou de maiô em suas redes sociais e disse ter engordado um pouco em meio às festas de fim de ano.